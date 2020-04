Berlin. Der neue Trainer Bruno Labbadia verzichtet bei Hertha BSC bis zum Ende der Spielpause auf große Teile seines Gehalts. Das verriet Manager Michael Preetz bei Labbadias Vorstellung am Ostermontag. Das sei eine tolle und bemerkenswerte Geste und zeige, dass Labbadia auch in dieser Situation sehr reflektiert die Gesamtzustände in der Gesellschaft und im Fußball im Blick habe, so Preetz. (sid/jW)