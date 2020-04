Kommando zurück

Liverpool. Der FC Liverpool wird nach heftigen Fanprotesten nun doch keine staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen. Die Geschäftsführung versprach am Montag abend in einem offenen Brief, »sicherzustellen, dass wir nicht das staatliche Hilfsprogramm beanspruchen«. Der Champions-League-Sieger, der in der jüngsten Bilanz einen Gewinn von 42 Millionen Pfund (47,7 Millionen Euro) vor Steuern verbuchte, hatte Angestellte in Kurzarbeit bzw. Zwangsurlaub (englisch: Furlough) geschickt – gemäß »Furlough«-Programm, bei dem der Staat 80 Prozent des Gehalts garantiert. Das war bei vielen Anhängern überhaupt nicht gut angekommen. (sid/jW)