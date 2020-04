USA: Bei Krankheit viele ohne Einkommen

Washington. Etwa die Hälfte der Lohnabhängigen in den USA hat kein Einkommen mehr, sollten sie aufgrund von Krankheit nicht arbeiten können. Das ergab eine Umfrage im Auftrag der britischen Financial Times, wie das Blatt online am Dienstag berichtete. Dies treffe insgesamt für 48 Prozent der 1.005 Befragten sowie für 53 Prozent derjenigen Teilnehmer mit weniger als 50.000 Dollar Jahreseinkommen zu. Die Befragung sei landesweit zwischen dem 24. und 29. März durchgeführt worden. (jW)