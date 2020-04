London: Johnson in »stabilem Zustand«

London. Der Gesundheitszustand des britischen Premierministers Boris Johnson ist nach Regierungsangaben stabil. Johnson hatte die Nacht zu Dienstag auf der Intensivstation eines Londoner Krankenhauses verbracht. Ein Regierungssprecher äußerte sich am Dienstag in London zum Zustand des Premiers. Der 55jährige musste bislang auch nicht an eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden. Dem Regierungschef werde zwar Sauerstoff zugeführt, aber er »atmet selbständig ohne jegliche Unterstützung«. Der Premier wurde am Montag im St. Thomas’ Hospital wegen seiner anhaltenden von dem Coronavirus verursachten Beschwerden untersucht, als sich plötzlich sein Zustand deutlich verschlechterte. (dpa/jW)