Produktion bei Porsche ruht auch nach Ostern

Stuttgart. Die Werke des Sportwagenbauers Porsche stehen wegen der Coronapandemie auch nach Ostern still. Angesichts der aktuellen Lage werde die Produktion im Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen und in Leipzig eine weitere Woche ausgesetzt, erklärte ein Sprecher am Dienstag. Es gebe nach wie vor Engpässe bei den globalen Lieferketten, die einen geordneten Wiederanlauf der Produktion nicht zuließen, hieß es. Für die Beschäftigten hat der Autobauer Kurzarbeit angemeldet. (dpa/jW)