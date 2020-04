Ein Retter

Krakow. Der langjährige Dortmunder Publikumsliebling Jakub »Kuba« Blaszczykowski will mit Geschäftspartnern seinen Jugendklub Wisla Krakow vor der Insolvenz retten. »Man kann nicht abstreiten, dass er darüber nachdenkt«, sagte Blaszczykowskis Berater Wolfgang Vöge gegenüber dem Sportinformationsdienst. »Kuba« wechselte 2007 von Wisla zum BVB, kehrte im Februar 2019 nach Krakow zurück und unterschrieb einen Vertrag, der ihm monatlich 500 polnische Zloty einbrachte – umgerechnet 116 Euro, die er in Form von Eintrittskarten an Waisenkinder spendete. (sid/jW)