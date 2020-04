Waffennachfrage in den USA steigt

Washington. In der Coronakrise hat die Nachfrage nach Waffen in den USA zugenommen. Die Zahl der Sicherheitsprüfungen für potentielle Käufer von Schusswaffen stieg binnen eines Monats stark an, wie nach dpa-Informationen vom Donnerstag aus einer Statistik der US-Bundespolizei FBI hervorgeht. Die Anzahl der eingeleiteten Prüfungen legte demnach von Februar bis Ende März um etwa 938.000 auf rund 3,7 Millionen zu – der Höchstwert seit Beginn der statistischen Erhebung im Jahr 1998. (dpa/jW)