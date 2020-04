Häftlinge in US-Gefängnissen werden isoliert

Washington. Wegen der Coronaviruspandemie sind in allen Bundesgefängnissen der USA Isolationsmaßnahmen verhängt worden. Die betroffenen rund 170.000 Häftlinge dürfen mindestens 14 Tage lang ihre Zellen und Trakte nicht mehr verlassen, wie die zuständige Behörde BOP am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Zuletzt hatte sich der neuartige Erreger in US-Bundesgefängnissen ausgebreitet. In einer Haftanstalt im Bundesstaat Louisiana starben mindestens zwei Insassen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Nach BOP-Angaben steckten sich bislang mindestens 57 Häftlinge und 37 Angehörige des Wachpersonals in den Haftanstalten der US-Bundesregierung mit dem Coronavirus an. (AFP/jW)