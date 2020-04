Nummer sicher

Beijing. Chinesische Sportfreunde müssen in ihrem Land auch weiterhin auf Wettkämpfe verzichten. »Für eine bessere epidemische Prävention und Kontrolle sollten keine größeren Sportereignisse wie Marathons, bei denen sich Menschenmengen versammeln, wieder aufgenommen werden«, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der Allgemeinen Sportverwaltung. In China hatte sich das neuartige Coronavirus seit Dezember stark verbreitet, zuletzt nahmen die offiziellen Fallzahlen deutlich ab. Die Regierung befürchtet aber eine zweite Welle der Pandemie durch Menschen, die aus dem Ausland einreisen. (sid/jW)