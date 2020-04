Kabul: Treffen zwischen Taliban und Regierung

Kabul. In Afghanistan sind Vertreter der aufständischen Taliban und der afghanischen Regierung in Kabul zusammengetroffen. Dabei sei am Dienstag über den geplanten Gefangenenaustausch diskutiert worden, twitterte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Dschawid Faisal, am Mittwoch. Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid hatte der Deutschen Presseagentur zuvor bestätigt, dass ein dreiköpfiges Team für Vorgespräche nach Kabul gekommen sei. Das Internationale Rote Kreuz sei als Beobachter anwesend gewesen. Die Freilassung von bis zu 5.000 Gefangenen war als Vorbedingung für innerafghanische Friedensgespräche in das Abkommen aufgenommen worden, das die USA mit den Taliban am 29. Februar unterzeichnet hatten. (dpa/jW)