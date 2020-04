Zentrale Kundgebungen zum 1. Mai in Kuba abgesagt

Havanna. Auch in Kuba fallen in diesem Jahr die zentralen Feierlichkeiten zum Kampftag der Arbeiterklasse am 1. Mai aus. Grund dafür sei die Coronapandemie, teilte Präsident Miguel Díaz-Canel am Dienstag (Ortszeit) mit. Wie das Parteiorgan Granma berichtete, hatte zuvor das Politbüro der Kommunistischen Partei diese Entscheidung gemäß dem Plan für die Prävention und Kontrolle von Covid-19 getroffen. Díaz-Canel rief den Gewerkschaftsbund »Central de Trabajadores de Cuba« dazu auf, Alternativvorschläge für ein würdiges Begehen des 1. Mai zu unterbreiten. (jW)