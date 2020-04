Medizinische Ausrüstung aus Russland für USA

Moskau. Angesichts der Coronaviruspandemie hat die russische Regierung ein Militärflugzeug mit medizinischen Gütern in die USA geschickt. Die Antonow-124 »mit Masken und medizinischer Ausrüstung an Bord« sei in der Nacht aufgebrochen, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch. Am Dienstag hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow deutlich gemacht, Präsident Wladimir Putin erwarte, dass die USA die Geste erwidern würden, wenn Russland eine ähnliche Krise erlebe und die US-Hersteller ihre Kapazitäten zur Produktion medizinischer Güter erhöht hätten. Am Mittwoch morgen gab es in den USA laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 4.080 registrierte Covid-19- Tote. Die Koordinatorin der Regierungsmaßnahmen gegen die Pandemie, Deborah Birx, hatte am Dienstag (Ortszeit) mitgeteilt, dass zwischen 100.000 und 240.000 Menschen in den USA durch die Infektionswelle sterben könnten. (AFP/jW)