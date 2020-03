Kulturwirtschaft drohen hohe Verluste

Berlin. Die Bundesregierung rechnet durch die Coronapandemie mit Umsatzeinbußen der Kultur- und Kreativwirtschaft in Höhe von bis zu fast 28 Milliarden Euro. Der anhaltende Stillstand in dem Bereich lasse dieses Szenario wahrscheinlicher werden, heißt es in einer am Montag verbreiteten Berechnung des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes. Im Jahr 2018 erwirtschaftete die Branche laut Analyse mit knapp 260.000 Unternehmen und 1,7 Millionen Erwerbstätigen fast 170 Milliarden Euro. (dpa/jW)