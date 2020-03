Saudi-Arabien kündigt noch höhere Ölexporte an

Riad. Im Ölpreiskrieg gegen Russland erhöht Saudi-Arabien den Druck. Riad kündigte am Montag an, es werde seine Exporte ab Mai auf eine Rekordmenge von 10,6 Millionen Barrel (159 Liter) am Tag ausweiten. Damit steigere Saudi-Arabien die Ausfuhr um 600.000 Barrel pro Tag, sagte ein Vertreter des Energieministeriums der staatlichen Nachrichtenagentur SPA. Der Ölpreis ist auch so schon unter Druck. Die Coronapandemie sorgt für einen schweren Konjunktureinbruch weltweit und damit für eine sinkende Nachfrage nach Rohöl. Am Montag war der Preis im asiatischen Handel auf ein 17-Jahres-Tief von rund 20 Dollar pro Barrel gesunken. Dies trifft neben Staaten wie Russland oder Venezuela auch die USA – dort rentiert sich zu diesem Preis die Ölförderung per »Fracking« nicht. (AFP/jW)