China protestiert gegen US-Gesetz zu Taiwan

Beijing. Ein von US-Präsident Donald Trump unterzeichnetes Gesetz zur »Stärkung Taiwans auf internationaler Ebene« hat die Volksrepublik China auf den Plan gerufen. Das Außenministerium in Beijing forderte am Freitag die USA auf, das Gesetz nicht umzusetzen, da es sich um eine grobe Einmischung in innere Angelegenheiten handele. Falls die USA »ihre Irrtümer« nicht korrigierten, werde China »entschlossen zurückschlagen«, erklärte das Außenministerium. Das von Trump unterzeichnete Gesetz sieht unter anderem vor, dass die USA ihren Umgang mit Staaten »ändern«, die aus Sicht Washingtons Taiwans »Sicherheit« oder Wohlstand untergraben. (Reuters/jW)