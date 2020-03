US-Weltraumstreitkräfte starten erste »Mission«

Washington. Die US-Weltraumstreitkräfte haben ihre erste »Mission zur nationalen Sicherheit« gestartet. Vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im Bundesstaat Florida startete am Donnerstag (Ortszeit) ein sogenannter AEHF-Satellit des Rüstungs- und Technologiekonzerns Lockheed Martin an Bord einer Trägerrakete vom Typ »Atlas V 551« ins All. Er ist der letzte von sechs gleichartigen Satelliten; die übrigen fünf waren zwischen 2010 und 2019 ins All geschickt worden. AEHF-Satelliten gewährleisten laut Lockheed Martin eine weltweite, gesicherte Kommunikation für Kommandoleitung und Kampftruppen am Boden, auf See und in der Luft. Die US-Regierung hatte die Gründung der neuen Weltraumstreitkräfte im Dezember bekanntgegeben. (AFP/jW)