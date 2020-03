US-Senat bewilligt Hilfen für Airlines

Washington. Der US-Senat hat Staatshilfen für die heimische Luftfahrtindustrie in Höhe von 58 Milliarden Dollar verabschiedet. Diese sollen zur Hälfte in Form von Zuschüssen zur Deckung der Gehälter von rund 750.000 Beschäftigten dienen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag berichtete. Demnach sollen Unternehmen, die Geld erhalten, vor dem 30. September keine Mitarbeiter entlassen oder Tarifverträge ändern können. Der Gesetzentwurf enthält zudem Beschränkungen für Aktienrückkäufe, Dividenden und Managergehälter und erlaubt es der Regierung, Aktien, Optionsrechte oder andere Vergütungen als Teil des Rettungspakets zu nehmen. (Reuters/jW)