Handelsüberschuss der BRD gesunken

Frankfurt am Main. Der vielkritisierte Handelsüberschuss Deutschlands mit anderen Ländern ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. Der Leistungsbilanzüberschuss verringerte sich leicht um zwei Milliarden auf 245,5 Milliarden Euro, wie die Deutsche Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht mitteilte. Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt betrug der Überschuss 7,25 Prozent. Damit unterschreite die Quote ihren Hochpunkt von 8,5 Prozent des BIP im Jahr 2015. (dpa/jW)