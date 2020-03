Coronavirus: Auch Thüringen verschiebt Abschlussprüfungen

Armin Weigel/dpa Spiel auf Zeit: Wann in Thüringen die Abiturprüfungen geschrieben werden, bleibt vorerst offen

Erfurt. Nach Bayern und Mecklenburg-Vorpommern verschiebt nun auch Thüringen wegen der Corona-Krise die Abiturprüfungen. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest, teilte das Thüringer Bildungsministerium am Donnerstag mit. Man wolle darüber im Hinblick auf die Lageentwicklung entscheiden, hieß es. Der Start für die Abiturprüfungen war zuvor für den 30. April angesetzt. Am Dienstag hatte bereits Mecklenburg-Vorpommern eine Verschiebung beschlossen und mitgeteilt, dass es im März und April keine Prüfungen zur Mittleren Reife und zum Abitur geben werde. Bayern hatte ebenfalls angekündigt, den Beginn der Abiturprüfungen vom 30. April auf den 20. Mai zu verschieben. Am Donnerstag gab der Freistaat zudem bekannt, auch Abschlussprüfungen von Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen neu anzusetzen. (dpa/jW)