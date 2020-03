Dänemark schließt seine Außengrenzen bis einschließlich Ostern

Christian Charisius/dpa Grenzübergang zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark (Rosenkranz, 14.9.2016)

Kopenhagen. Dänemark schließt aufgrund der Coronavirus-Pandemie bis auf Weiteres seine Außengrenzen. Die Maßnahme gelte ab diesem Samstag um 12.00 Uhr, teilte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Freitag abend auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen mit. Damit solle einer weiteren Ausbreitung des Virus entgegengewirkt werden. In Dänemark sind bislang 801 Infektionen mit dem Erreger nachgewiesen worden.

Es werde weiter möglich sein, Lebensmittel, Medikamente und andere notwendige Waren nach Dänemark zu bringen, versicherte Frederiksen. Dänen könnten jederzeit in ihr Heimatland zurückkehren. Touristen und andere Ausländer ohne konkreten Grund für eine Einreise kämen dann nicht ins Land.

Die Grenzkontrollen sollen bis einschließlich Ostern, also bis zum 13. April, gelten. Dänemark hatte als eines der ersten Länder Europas bereits am Mittwoch abend die Schließung seiner Schulen und Kindertagesstätten angekündigt. Zuvor hatte sich die Zahl der bestätigten Infektionsfälle im Land drastisch erhöht. Am Freitag hatte Außenminister Jeppe Kofod zudem von allen nicht zwingend notwendigen Reisen ins Ausland abgeraten. (dpa/jW)