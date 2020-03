Herz für Kneipen

Dortmund. Borussia Dortmund wirbt um Unterstützung für die Gastronomen, die durch die im Zuge der Coronaviruskrise ausgefallenen Fußballspiele des Bundesligisten in wirtschaftliche Notlage geraten. Durch eine Solidaritätskampagne, die am Sonntag online über die vereinseigene BVB-App als »digitaler Spieltag« startete, sollen Kneipen, Büdchen und weitere gastro­nomische Betriebe gefördert werden. Auf einem virtuellen Stadionweg in der BVB-App erscheinen laut Mitteilung des Bundesligisten vom Freitag alle teilnehmenden Betriebe und ihre Spendenkampagnen. »Die Idee ist, dass unsere Fans am digitalen Spieltag ein bisschen von dem Geld, das sie normalerweise für die Wurst, ihr Bier oder den Kaffee vor oder nach dem Spiel gezahlt hätten, einfach direkt an den jeweiligen Betrieb spenden«, so BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer. (sid/jW)