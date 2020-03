Proteste in Israel wegen Parlamentsschließung

Jerusalem. Israels Parlamentspräsident Juli Edelstein hat mit der vorübergehenden Schließung der Knesset inmitten der Coronaviruskrise scharfe Proteste ausgelöst. Das israelische Demokratie-Institut forderte am Donnerstag die Einberufung des Parlaments »ohne Verzögerung« – »sollten Sie das nicht tun, überschreiten Sie offenkundig die Grenzen Ihres Amtes«, hieß es in einer Mitteilung. Auch Präsident Reuven Rivlin sowie Oppositionspolitiker hatten Kritik geübt. Edelstein hatte nach Medienberichten am Mittwoch die Parlamentssitzung wegen eines Streits um die Besetzung mehrerer Komitees vorzeitig beendet. (dpa/jW)