Siege mit Schwarz

Jekaterinburg. Mit einigen Überraschungen hat das Kandidatenturnier der Schach-WM in Jekaterinburg begonnen. Der chinesische Weltranglistendritte Ding Liren, der nach der Einreise in Russland mit seinem Team in Quarantäne gewesen war, verlor zum Auftakt mit den weißen Figuren gegen seinen Landsmann Wang Hao. Der russische Großmeister Jan Nepomnjaschtschi setzte sich mit den schwarzen Spielsteinen gegen Anish Giri (Niederlande) durch. Der Topfavorit auf den Turniersieg, Fabiano Caruana (USA), startete mit einem soliden Remis mit Schwarz gegen Maxime Vachier-Lagrave (Frankreich). Das Turnier soll am 3. April enden, der Sieger wird Weltmeister Magnus Carlsen (Norwegen) herausfordern. Das Duell um die WM-Krone soll Ende des Jahres im Rahmen der Weltausstellung Expo in Dubai ausgetragen werden. (dpa/jW)