Hamburg: »Notsitzung« der Bürgerschaft

Hamburg. Angesichts der Coronapandemie ist die neue Hamburger Bürgerschaft nur in einer Notbesetzung zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Alterspräsidentin Dagmar Wiedemann (SPD) begrüßte am Mittwoch 74 von 123 gewählten Abgeordneten im Plenarsaal. Die Notsitzung war nötig, da sich die Bürgerschaft laut Landesverfassung binnen vier Wochen nach der Wahl konstituieren muss. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit hatte sich im Vorfeld mit den Fraktionen darauf verständigt, dass nur etwas mehr als die Hälfte der Abgeordneten an der Sitzung teilnimmt. (dpa/jW)