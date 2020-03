»Sicherheitsverantwortung« der Sahelstaaten stärken

Berlin. Bei der Stabilisierung der von islamistischem Terror erschütterten Sahelregion will die BRD die »Sicherheitsverantwortung« der regionalen Staaten stärken. Diese sollten in die Lage versetzt werden, »sich selber zu befähigen«, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin. Zuvor hatte sich das Bundeskabinett mit einem Bericht zur Lage in Westafrika befasst. Die Bundesregierung sei sich bewusst, dass in der für Europa wichtigen Region ein langer Atem nötig sei. Es sei beabsichtigt, Mali bei Anstrengungen »auf dem Weg zu einem demokratischen und stabileren Staat weiterhin zu unterstützen«, sagte die Sprecherin. In Mali ist die Bundeswehr an zwei Militäreinsätzen beteiligt. (dpa/jW)