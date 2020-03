Pandemie mit Folgen für Bundeswehr im Ausland

Berlin. Die Ausbreitung des Coronavirus wirkt sich auch auf die Einsätze der Bundeswehr im Ausland aus. So müssten Soldaten eines neuen Kontingents für Afghanistan vor ihrer Abreise in Deutschland noch in Quarantäne, um eine Infektion auszuschließen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Mittwoch in Berlin. Dadurch änderten sich Zeiten der Verlegung. Im Irak seien Bundeswehr-Soldaten aus Tadschi im Zentrum das Landes in das nordirakische Kurdengebiet verlegt worden, nachdem die Ausbildung aus Gründen der Vorsorge eingestellt worden war. In Tadschi waren zuletzt 50 deutsche Soldaten im Einsatz. (dpa/jW)