Schweiz sagt geplante Volksabstimmung ab

Bern. Die mit Spannung erwartete Volksabstimmung über eine »Begrenzung der Einwanderung« in die Schweiz findet nicht statt. Die Regierung sagte den Termin am 17. Mai wegen der Coronaviruspandemie am Mittwoch ab. Eine freie Meinungsbildung mit Veranstaltungen und Aktionen sei angesichts der Einschränkungen bei der Versammlungsfreiheit nicht möglich. Es gibt weitere Termine für Volksabstimmungen in diesem Jahr, am 27. September und 29. November. (dpa/jW)