Berlin. Vier Europameisterschaften im Turnen und der Rhythmischen Sportgymnastik sind am Dienstag vom Europäischen Turnverband abgesagt worden: Die Turn-EM der Frauen in Paris (geplant für 30. April bis 3. Mai), die EM im Trampolinturnen in Göteborg (7. bis 10. Mai), die EM in der Rhythmischen Gymnastik in Kiew (21. bis 24. Mai) und die Turn-EM der Männer in Baku (27. bis 31. Mai). (dpa/jW)