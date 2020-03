Nächste Vorwahlrunde für US-Demokraten

Washington. Nächste Runde im Duell der demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joseph Biden und Bernard Sanders: In den US-Bundesstaaten Arizona, Florida und Illinois wurden am Dienstag Vorwahlen abgehalten. Auch in Ohio sollte ursprünglich abgestimmt werden. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ordnete die Gesundheitsbehörde jedoch kurzfristig an, die Wahllokale dort geschlossen zu halten. Ergebnisse aus den anderen drei Staaten werden nach mitteleuropäischer Zeit am heutigen Mittwoch erwartet. (dpa/jW)