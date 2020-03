Griechenland: Flüchtlinge vor Insel »aufgegriffen«

Athen. Die griechische Küstenwache hat am Montag morgen 190 Flüchtlinge vor der Insel Kea »aufgegriffen«. Ihr Kleintanker war vor dem Hafen der Insel auf Grund gelaufen. Wie die Küstenwache weiter mitteilte, waren 123 Männer, 29 Frauen und 38 Kinder an Bord. Weiter hieß es, die Menschen seien von der türkischen Ägäisküste gestartet und auf dem Weg nach Italien gewesen, um nicht in Griechenland bleiben zu müssen. Wegen stürmischer Winde sei das Schiff dann vor Kea auf Grund gelaufen. Athen hat das Asylverfahren für Flüchtlinge, die seit dem 1. März aus der Türkei kommen, ausgesetzt. (dpa/jW)