Spaßbremse Covid-19

Rob Braddick/dpa Was Du jetzt wirklich brauchst: Desinfektionsmittel und Toilettenpapier statt Teddybär und Plüschelefant.

Berlin. Ein Virus als Spaßbremse, die Gesellschaft des Spektakels gelähmt. Am Dienstag Nachmittag gab die Deutsche Eishockey Liga bekannt, die laufende Saison unmittelbar vor Beginn der Playoffs vorzeitig abzubrechen. Sie endet damit ohne einen Deutschen Meister. Die European Darts Open in Leverkusen (27. bis 29. März) sowie der German Darts World Grand Prix in München (11. bis 13. April) wiederum werden verschoben, wie der Weltverband PDC am Dienstagabend mitteilte. In Köln wurde das Literaturfestival Lit.Cologne abgesagt, in Berlin alle Veranstaltungen für die großen Theater und Opernhäuser bis zum 19. April. Auch in Bayern sind alle staatlichen Theater, Konzertsäle und Opernhäuser bis zum Ende der Osterferien am 19. April geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus treffen den Kulturbereich nach Darstellung des Deutschen Kulturrats insgesamt stark. »Insbesondere kleinere und mittelständische Unternehmen sowie Freiberuflerinnen und Freiberufler haben oft keine finanziellen Polster, um Einnahmeausfälle aufzufangen«, sagte Geschäftsführer Olaf Zimmermann. Honorare würden oft nur bei der Durchführung von Veranstaltungen fällig. Viele öffentlich geförderte Kultureinrichtungen befürchten laut Kulturrat, dass öffentliche Mittel von Kommunen, Ländern oder dem Bund zurückgefordert werden könnten, weil sie für bestimmte Vorhaben genehmigt wurden, die nun nicht stattfinden. Vielfach seien aber schon Ausgaben entstanden. Rückforderungen könnten sich existenzbedrohend auswirken, deshalb müsse darauf verzichtet werden.

Auf der Kippe könnten auch die nur alle zehn Jahre aufgeführten Passionsspiele im oberbayerischen Oberammergau stehen: Dort laufen die Vorbereitungen für die am 16. Mai geplante Premiere der Spiele. Die bayerische Staatsregierung hat bis Karfreitag Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Gästen untersagt. »Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Maßnahme über den 10. April hinaus verlängert wird. Das würde dann langsam in den Zeitraum der Premiere fallen«, sagte der Sprecher der Spiele, Frederik Mayet. Die Ursprung der Passion geht auf eine Epidemie zurück: Vor fast 400 Jahren wütete die Pest im Land. 1633 gelobten die Oberammergauer, alle zehn Jahre das Spiel vom Leiden, Sterben und der Auferstehung Christi aufzuführen, wenn niemand mehr an der Pest sterben sollte.

Derweil hat der Betreiber eines britischen Ferienparks seine Spielautomaten mit Toilettenpapier und Desinfektionsmittel befüllt. Wo es sonst gilt, mit einem Greifarm Teddybären und andere Stofftiere aus dem Automaten zu angeln, sind jetzt die weißen Rollen und Flaschen mit Desinfektionsgel zu gewinnen. Er reagierte damit auf Hamsterkäufe wegen der Covid-19-Epidemie. »Das ist einfach ein bisschen Spaß, weil die Leute gerade ein bisschen durchdrehen», sagte der Besitzer des Braddicks Holiday Centre in der Grafschaft Devon, Robert Braddick, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. (dpa/jW)