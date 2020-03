Und noch ein Ende

München. Die deutsche Slalomfahrerin Christina Ackermann beendet ihre Karriere. »Nach zwölf Jahren im Skiweltcup verabschiede ich mich vom Leistungssport. Mein Körper und mein Kopf sind nicht mehr bereit, 100 Prozent zu geben«, schrieb die Allgäuerin, die unter ihrem Mädchennamen Christina Geiger zwei Podestplätze im Weltcup erreicht hatte, am Sonntag in den »sozialen Netzwerken«. Ackermann hatte Ende Dezember 2008 am Semmering im Weltcup debütiert, zwei Jahre danach stieg sie am selben Ort als Slalomdritte erstmals auf das Podest. Als Vierte und Fünfte zeigte Ackermann in dieser Saison bei den Slaloms von Killington (USA) und Lienz (Österreich) starke Vorstellungen. Für eine Medaille reichte es nicht. (dpa/jW)