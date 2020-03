Sein letztes Rennen

Köln. Der französische Biathlonsuperstar Martin Fourcade hat das letzte Rennen seiner Karriere gewonnen, den Kampf um den Gesamtweltcup aber hauchdünn gegen Johannes Thingnes Bø verloren. In der Verfolgung über 12,5 km beim vorgezogenen Saisonfinale in Kontiolahti feierte der 31jährige bei schwierigen Windverhältnissen seinen 80. Weltcupsieg, für Bø reichte allerdings ein vierter Platz zum zweiten Gewinn der großen Kristallkugel in Folge. Bei den Frauen verspielten Denise Herrmann und Franziska Preuß in der Verfolgung ihre ausgezeichnete Ausgangsposition und verpassten einen Podestplatz deutlich. Nach dem Doppelsieg im Sprint wurde Preuß mit fünf Schießfehlern Neunte, Herrmann fiel auf Platz 16 zurück. (sid/jW)