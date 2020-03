Neu erschienen

Friedensforum

Reiner Braun und Kristine Karch schreiben in der Zeitschrift des Netzwerks Friedenskooperative unter der Überschrift »Auf eine halbe Revolution folgt immer eine ganze Konterrevolution« über das aktuelle Comeback des Neoliberalismus in Lateinamerika. Sie präsentieren elf Schlussfolgerungen für die politische Linke. Die grundsätzliche Lehre aus dem Scheitern vieler linker Regierungsprojekte sei einmal mehr: »Regierungsbeteiligungen haben noch nichts mit gesellschaftlichen Veränderungen und Überwindung von Machtstrukturen zu tun«. Kathrin Vogler beschäftigt sich mit dem »Klimakiller Bundeswehr«. Schwerpunkt des Heftes sind Vergangenheit und Gegenwart der Ostermarschbewegung. Vor 60 Jahren fand in der BRD der erste Ostermarsch statt. (jW)

Friedensforum. Zeitschrift der Friedensbewegung, Jg. 33, Nr. 2/2020, 47 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Netzwerk Friedenskooperative, Römerstr. 88, 53111 Bonn, E-Mail: friekoop@friedenskooperative.de

Graswurzelrevolution

Lou Marin hat sich das »reaktionäre Gesicht« der französischen Polizeigewerkschaften näher angesehen. Nach sehr vorsichtigen Versuchen des Premiers und des Innenministers im Januar, sich von »unverhältnismäßigen« Polizeieinsätzen etwa gegen Gegner der »Rentenreform« zu distanzieren, sei ein »Aufschrei« durch die genannten Organisationen gegangen. Hier zeige sich die »reaktionäre Seite« eines Gewerkschaftsstandpunkts, der »keine Sekunde« über unmittelbare »Berufsinteressen« hinaus denke. (jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 49/Nr. 446 + 447, 32 Seiten, 3,80 Euro, Bezug: Verlag Graswurzelrevolution, Abo und Vertrieb, Vauban­lee 2, 79100 Freiburg, E-Mail: abo@graswurzel.net

Bulletin

Das Bulletin der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer – Bund der Antifaschisten dokumentiert die Erklärung »Wir vergessen niemals den Tag des Sieges«, die von mehreren Nachfolgestaaten der UdSSR und von Serbien im Dezember 2019 in Bratislava verabschiedet wurde. Informiert wird u. a. über antifaschistische Proteste in Budapest und über die Konferenz »Faschismus – Antifaschismus in Europa heute«, die im Februar in Zagreb stattfand. (jW)

Bulletin der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) – Bund der Antifaschisten, Nr. 55 (März 2020), 12 Seiten, Bezug: FIR, Magdalenenstr. 19, 10365 Berlin, E-Mail: office@fir.at