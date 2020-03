Lufthansa verhandelt über Staatshilfen

Frankfurt am Main. Die Lufthansa bemüht sich wegen der Auswirkungen der Coronavirusepidemie um staatliche Unterstützung. »Wir sprechen mit den Regierungen der Heimatmärkte«, sagte ein Konzernvertreter am Freitag. Neben der deutschen sei man mit der Österreichs, Belgiens und der Schweiz im Gespräch, wo der Konzern mit seinen Tochtergesellschaften Austrian, Brussels und Swiss vertreten ist. Wie das Handelsblatt am Freitag online berichtete, nahm Lufthansa-Chef Carsten Spohr an einer Runde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teil. Der Konzern hat wegen des starken Nachfrageeinbruchs und wegen Einreiseverboten einen Großteil des Flugangebots für die kommenden Wochen gestrichen. (dpa/jW)