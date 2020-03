Liverpool. Titelverteidiger FC Liverpool ist im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp verlor das Rückspiel gegen Atlético Madrid am Mittwoch abend zu Hause 2:3 nach Verlängerung. Das Hinspiel hatten die Reds in Madrid 0:1 verloren. Die Colchoneros wirkten abgezockter und hatten mit Jan Oblak den besseren Torhüter. In der zweiten CL-Partie des Abends verabschiedete sich Borussia Dortmund vor leeren Rängen im Stadion von Paris St. Germain aus dem Wettbewerb (0:2 nach 2:1 im Hinspiel). Bis auf die »unnötigen« Tore war BVB-Trainer Lucien Favre mit dem Spiel seines Teams zufrieden. (sid/jW)