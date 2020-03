Tote bei Luftangriff an irakisch-syrischer Grenze

Bagdad. Bei einem Luftangriff an der irakisch-syrischen Grenze sind nach Angaben von Beobachtern mindestens 26 Kämpfer getötet worden. Die in London ansässige und der Opposition nahestehende »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« machte am Donnerstag Jets der US-geführten »Anti-IS-Koalition« für die Bombardierung des Gebiets um den Grenzort Albu Kamal verantwortlich. Möglicherweise handele es sich um Vergeltung für den tödlichen Raketenangriff auf Koalitionstruppen im Irak am Vortag. (dpa/jW)