VW-Betriebsrat wirft Vorstand Versagen vor

Wolfsburg. Aus Sicht des Betriebsrats bei Volkswagen trägt das Management die Verantwortung dafür, dass von den ursprünglich mehr als 100.000 geplanten Einheiten des Modells »Golf 8« während des Anlaufs im vergangenen Jahr gerade einmal knapp 8.400 Stück im Stammwerk Wolfsburg fertiggestellt worden sind. Diese Zahlen nannte die Beschäftigtenvertretung am Donnerstag in der Betriebszeitung Mitbestimmen. »Hier wollten überehrgeizige Vorstände zu schnell zu viel Technik in ein Fahrzeug stopfen und sind damit gescheitert«, sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh. Er habe zudem den Eindruck, einige Vorgesetzte machten »enormen Druck auf uns Beschäftigte«. (dpa/jW)