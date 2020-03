Rundfunkbeitrag soll um 86 Cent steigen

Berlin. Der Rundfunkbeitrag soll ab Anfang 2021 um 86 Cent auf 18,36 pro Monat steigen. Das beschloss die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) der Bundesländer am Donnerstag in Berlin, wie die Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz mitteilte. Die Regierungschefs folgten dabei demnach der entsprechenden Empfehlung der sogenannten Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF). Die Landtage müssen die Beschlussvorlage noch ratifizieren. Die Gebührensteigerung könnte dann zum 1. Januar kommenden Jahres in Kraft treten. (AFP/jW)