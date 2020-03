Funke testet »Frauenzeitschrift«

Hamburg. Verstümmelte Sprache, die ewig gleichen Themen: Die Funke-Mediengruppe (WAZ u. a.) bringt mit Grl Pwr eine Frauenzeitschrift »testweise« auf den Markt. Das Magazin soll »ein Heft mit Haltung, von Frauen für Frauen« sein. In Grl Pwr sollen laut Fachportal Meedia einschlägige bekannte Mainstreamakteurinnen wie u. a. Margarete Stokowski (Spiegel), Charlotte Roche (»Feuchtgebiete«) oder Emma Watson (Schauspielerin und Frauenrechtlerin) zu Wort kommen. Das Heft sollte am Mittwoch mit einer Auflage in Höhe von 70.000 Exemplaren erscheinen. (jW)