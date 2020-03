VW-Beschäftigte erhalten höheren Bonus

Wolfsburg. Für das vergangene Geschäftsjahr bekommen die rund 100.000 Tarifbeschäftigten von Volkswagen erneut einen höheren Bonus. Die Prämie soll von 4.750 auf 4.950 Euro zulegen. Das ist ein Plus von etwa vier Prozent, nachdem für 2018 noch 16 Prozent mehr gezahlt worden waren als im Vorjahr. Der Betriebsrat informierte die Belegschaft der VW AG am Mittwoch in der Hauszeitschrift »Mitbestimmen«. Betriebsratschef Bernd Osterloh meinte, die Beschäftigten hätten sich die Erfolgsbeteiligung wegen ihres »hochflexiblen« Engagements verdient. (dpa/jW)