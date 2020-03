Geldtransporter: Spekulation um RAF-Überfall

Krefeld. Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter in Krefeld ist unklar, ob es sich bei den Tätern um ehemalige RAF-Mitglieder handelt. »Wir haben keine Hinweise darauf, können es aber auch nicht ausschließen«, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Polizei setzte eine zehnköpfige Ermittlungskommission ein. Die Höhe der erbeuteten Summe teilte sie nicht mit. Die bewaffneten Täter waren am Dienstag mit einer Geldkassette entkommen, als Mitarbeiter einer Geldtransporterfirma einen Baumarkt verlassen hatten und zu ihrem gesicherten Fahrzeug gingen. (dpa/jW)