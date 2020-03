CDU Thüringen: Voigt kein Kandidat als Landeschef

Erfurt. Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Voigt will nicht für den Posten des Landesvorsitzenden seiner Partei kandidieren. »Das kann ich ausschließen«, sagte der Vizechef der Thüringer CDU am Mittwoch in Erfurt. Zugleich benannte der 43jährige seinen Favoriten für den Landeparteivorsitz: Er würde den früheren Ostbeauftragten der Bundesregierung, Christian Hirte, als Landeschef bevorzugen, »weil er eine ausgleichende Art hat und eine breite Akzeptanz in der Partei genießt«, sagte Voigt. Hirte war Mitte Februar als Ostbeauftragter zurückgetreten, nachdem er für einen Tweet zur Thüringer Ministerpräsidentenwahl vom 5. Februar heftig kritisiert worden war. (dpa/jW)