Berlin/Paris. Die Deutsche Fußballliga (DFL) stellt sich wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf Geisterspiele am nächsten Bundesliga-Wochenende ein. »Wir haben entschieden, dass der Spieltag stattfindet, rein sportlich. Mit wie vielen Zuschauern und ob ohne, das ist eine Entscheidung, die die Behörden treffen müssen«, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Montag bei Bild live, schloss aber eine Komplettabsage des kommenden Spieltags aus. In der Champions League ist es bereits soweit: Borussia Dortmunds Achtelfinalrückspiel am Mittwoch bei Paris Saint-Germain wird wegen der Epidemie ohne Zuschauer stattfinden. Das entschied die Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt am Montag mittag. Die Königsklassenpartie von RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur am Dienstag findet dagegen wie geplant statt. (dpa/sid/jW)