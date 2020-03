Coronavirus: Zwei Tote in Deutschland

Essen/Neustadt/Dosse. In Deutschland sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus zwei Menschen gestorben. Das haben der Kreis Heinsberg und die Stadt Essen am Montag mitgeteilt. In Essen starb eine 89jährige Frau, bei der das Virus am vergangenen Dienstag festgestellt worden sei. Nach einem Coronavirusverdacht an einer Brandenburger Schule befanden sich am Montag außerdem 4.000 bis 5.000 Menschen in häuslicher Quarantäne. Das sagte der Amtsdirektor der Kleinstadt Neustadt/Dosse, Dieter Fuchs, der Deutschen Presseagentur. Lehrer einer Gesamtschule in Neustadt/Dosse (Kreis Ostprignitz-Ruppin) hatten demnach Kontakt mit einer infizierten Berlinerin. Daraufhin ordnete das Gesundheitsamt häusliche Isolation für die Schüler der Gesamtschule sowie Lehrer, Verwaltungsmitarbeiter und Angehörige an. (dpa/jW)