Putin und Erdogan erzielen Einigung für Idlib

Pavel Golovkin/AP POOL/dpa Einstweilen einig: Erdogan und Putin

Moskau/Istanbul. Russlands Präsident Wladimir Putin hat im Konflikt um die von islamistischen Milizen gehaltene Gegend um die syrisches Stadt Idlib nach eigenen Angaben eine Einigung mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan erzielt. Nach rund sechs Stunden sei ein gemeinsames Dokument entstanden, teilte Putin am Donnerstag nach dem Treffen mit Erdogan in Moskau mit. Der türkische Präsident bestätigte die Übereinkunft. Sie werde um Mitternacht in der Nacht zum Freitag in Kraft treten, sagte Erdogan. (dpa/jW)