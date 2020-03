Idlib: Verstöße gegen Waffenruhe

Moskau. In der umkämpften syrischen Provinz Idlib ist am Sonntag die Waffenruhe gebrochen worden. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau sprach der Agentur Interfax zufolge von mindestens 19 Verstößen gegen die Vereinbarung, die Russlands Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag ausgehandelt hatten. Unklar war zunächst, auf welchen Zeitraum sich die Angaben bezogen. Das russische Militär machte Anhänger illegal bewaffneter Gruppen für die Schüsse verantwortlich und forderte, diese sollten »bewaffnete Provokationen aufgeben«. (dpa/jW)