Berlin. Basketballbundesligist Alba Berlin lag gegen den Favoriten FC Barcelona am Mittwoch in der Euro-League lange in Führung, verlor am Ende aber 80:84 (46:38). Der deutsche Meister Bayern München musste beim spanischen Vertreter Saski Baskonia ebenfalls eine Niederlage hinnehmen (71:80). Heute treffen die Münchner in Barcelona auf die bereits für die Play-offs qualifizierten Katalanen. (sid/jW)