Aufträge in der Industrie stark gestiegen

Wiesbaden. Die Auftragseingänge in der deutschen Industrie sind im Januar überraschend kräftig gestiegen. Sie lagen 5,5 Prozent höher als im Dezember, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mit. Grund für den starken Anstieg waren insbesondere Großaufträge im Luft- und Raumfahrzeugbau und im Maschinenbau. Doch auch ohne diese lag der Auftragseingang im Januar 2,3 Prozent höher als im Dezember. (AFP/jW)