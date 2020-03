Thyssen-Krupp: Aktie auf Rekordtief

Düsseldorf. Der Aktienkurs des Industriekonzerns Thyssen-Krupp ist am Freitag auf ein Rekordtief gefallen. Das Papier notierte zeitweise 5,9 Prozent im Minus bei 6,83 Euro. Das mit hohen Verlusten und Schulden belastete Unternehmen hatte in der vergangenen Woche seine gewinnbringende Sparte, das Aufzugsgeschäft »Thyssen-Krupp Elevator«, für gut 17 Milliarden Euro verkauft. Geld nimmt der Konzern auch mit Rüstungsgeschäften ein: Das Konsortium »Águas Azuis«, an dem »Thyssen-Krupp Marine-Systems« beteiligt ist, hat in Brasilien den Zuschlag für den Bau von vier Korvetten erhalten, hatte der Konzern am Donnerstag mitgeteilt. Brasilianische Zeitungen sprachen von 9,1 Milliarden Real (1,8 Milliarden Euro). (Reuters/jW)